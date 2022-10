Covid | in salita tutti gli indici e 7 regioni a rischio alto

(Di venerdì 7 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale: 441 ogni 100.000 abitanti (23/09/2022 -29/09/2022) contro 325 ogni 100.000 abitanti (30/09/2022 -06/10/2022).Nel periodo 14-27 settembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,18 (range 0,98-1,52), in aumento rispetto alla settimana precedente e superiore al valore soglia. Anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento e oltre la soglia epidemica: Rt=1,28 (1,23-1,32) al 27 settembre, rispetto a Rt=0,95 (0,90-1,00) al 20 settembre. E' quanto emege dai dati del monitoraggio della Cabina di Regia dell'Istituto superiore di sanità.Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 1,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 6 ottobre) rispetto all'1,4% (rilevazione al 29 settembre). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale ...

il Resto del Carlino

Da Castelnuovo inizia la camminata, che (dopo un primo tratto di decisa) raggiunge la cresta ... I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti -in vigore. Per info sulle ...'Avrebbe dovuto essere la stagione turistica della ripartenza dopo il, ma l'aumento dei ...un'offerta equilibrata perché anche il cliente si trova a fronteggiare un costo della vita in', ... Covid, contagi in salita: cosa dobbiamo aspettarci ROMA (ITALPRESS) – Sale l’incidenza settimanale a livello nazionale: 441 ogni 100.000 abitanti (23/09/2022 -29/09/2022) contro 325 ogni 100.000 abitanti (30/09/2022 -06/10/2022).Nel periodo 14-27 sett ...6 ott (Reuters) – Una nuova ondata del nuovo coronavirus (Covid-19) sembra prepararsi in Europa con l’arrivo del freddo, poiché gli esperti di salute ...