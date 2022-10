(Di venerdì 7 ottobre 2022) Disavventura per Mady. Il centrocampista arrivato dall’Olympiakos a fine agosto si sta inserendo bene nella rosa di José...

... battuta 1 - 0 all'Olimpico dagli spagnoli del Betis Sivigliadominano così la classifica del ... Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik (4' pt Spinazzola), Cristante (35' st), Matic, ...Un colpo di testa di Luiz Henrique regala i tre punti agli spagnoliallungano a +6 sui ... Nel finale El Shaarawy eprendono il posto di Dybala e Cristante. Ma all'89' è Luiz Henrique a ... Camara, che beffa: i ladri gli rubano l'auto Il guineano ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa dopo la trasferta di Milano. Già sporta la denuncia Disavventura per Medi Camara. Il centrocampista arrivato dall’Olympiakos a fine agosto si ...Seconda sconfitta in tre partite nel girone di Europa League per la squadra di Mourinho. Dybala segna su rigore, il pareggio di Rodriguez con un gran tiro da ...