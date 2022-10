Calcio | Juventus | i convocati per il match con il Milan

E con l'asso del Psg ecco Angel Di Maria, fuoriclasse della, che s'invola con la Pulce sulla coda. Uno scatto per la vittoria. Manca poco, novembre è praticamente dietro l'angolo.La, reduce dalla vittoria in Champions League con il Maccabi Haifa, si prepara a tornare in campo nel big - match della nona giornata di Serie A 2022/2023 contro il Milan . Uno scontro d'alta ...La Juve per Milano è fatta, perlomeno i convocati. Massimiliano Allegri ha diramato infatti la lista per la trasferta di San Siro contro il Milan, in programma domani alle 18. Non ci sono sorprese.Torino, 7 ott. – (Adnkronos) – L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per il match di domani al ‘Meazza’ contro il Milan, sfida valida per la nona giornata ...