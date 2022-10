Amadeus | ecco cosa c’è dietro “il programma più bello della tv”

Leggi su newstv

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il celebre conduttoreha mostrato ai fansi nascondeal “piùtv”.è uno dei più grandi showmantelevisione italiana, oltre che direttore artistico del Festival di Sanremo per tre anni consecutivi. Ha esordito nel mondo dello spettacolo negli anni ottanta dedicandosi alla carriera radiofonica, come altri suoi celebri colleghi.c’èilpiùtv (fonte web)Dopo aver lavorato ad un servizio radiofonico in occasione Festivalbar del 1986, ha attirato l’attenzione di Claudio Cecchetto, grazie al quale ha debuttato a Radio Deejay. Qui ha ...