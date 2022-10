Hearts Fiorentina 0-2 LIVE | entra Milenkovic nei viola

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Allo stadio Tynecastle Park la partitavalida per la terza giornata di Conference League: sintesi, tabellino, risultato, moe cronaca0-2 1? Calcio d’inizio da Edimburgo, via alla partita! 4? GOL! Mandragora di testa sblocca la partita sfruttando un cross perfetto di Terzic. 9? Colpo di testa di Smith, Gollini controlla senza problemi. Provano a reagire gli scozzesi. 13? Jovic! Il serbo incorna su calcio d’angolo, palla alta di poco. 18? Ci prova Amrabat, ribattuto il suo destro. 24? Ancorapericolosa, Saponara spizza di testa per Jovic che calcia col mancino. Palla alta. Ma è un dominio assoluto dei gigliati. 25? Ammonito Kingsley chea ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata di Conference League 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 3ª giornata del campionato di Conference League 2022/2023. TOP all'intervallo: Kouamè, Mandradragora, ...Allo stadio Tynecastle Park la partitavalida per la terza giornata di Conference League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live0 - 2 1 Calcio d'inizio da Edimburgo, via alla partita! 4 ...La Fiorentina trova il raddoppio a Edimburgo prima dell’i Ter allo contro gli Hearts. Al 42' Kouamè ci prova con il tacco ma il pallone viene rimpalato, Jovic va a contrasto di testa ma lo perde. La p ...La Fiorentina torna a fare la Fiorentina in territorio europeo e termina avanti 0-2 il primo tempo della sfida di Conference in casa degli Hearts. Lo fa sfruttando un gol-lampo, arrivato dopo neanche ...