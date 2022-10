Video Inter - Barcellona 1 - 0 | Xavi | ' ' Sono indignato | è un' ingiustizia' '

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il tecnico del, si mostra furioso per le decisioni prese dall'arbitro nella gara di Champions League contro l'a San Siro. Guarda ...

GoalItalia : Tifosi del Maccabi in trasferta a Milano Gemellaggio improvvisato con i tifosi dell'Inter ?? Domani c'è la partita… - MCriscitiello : Inter, Inzaghi colpevole? Zhang e Marotta di più. Troppi equivoci ed errori. Da Dybala al rinnovo di Handanovic al… - sportmediaset : ??@giucruciani scatenato a @PressingReal attacca l'Inter e @cicciovalenti sul Triplete nerazzurro #SportMediaset - ThomasEMint : RT @inter_pictures: NOI SIAMO INTER. - jrn75391800 : RT @alfredoduro1: Buon giorno a tutti!!!!! ???????????????????????????? -

Il tecnico del Barcellona, Xavi, si mostra furioso per le decisioni prese dall'arbitro nella gara di Champions League contro l'a San Siro. Guarda ...Iscrivendovi oggi a Primepotrete vedere anche la partita del prossimo mercoledì (Barcellona) e tutti i contenuti presenti sulla piattaforma, tra cui la nuova serie TV sul Signore degli ...Il Corriere dello Sport promuove tutta l'Inter anche nelle pagelle della sfida con il Barcellona. Il migliore - voto 8 - è Calhanoglu ...Ecco il video Highlights della partita Inter-Barcellona, svoltasi il 4/10/2022 con il risultato di 1-0 per la squadra di Inzaghi in Champions League. Un gol di Calhanoglu sul finire del primo tempo ha ...