'Vedo anche in Toscana troppe autoassoluzioni' - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Lo sfogo dell'ex ministro Luca Lotti che era stato escluso dalle candidature 'Mi auguro per il bene del Pd che il gruppo dirigente si prenda le sue ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Lo sfogo dell'ex ministro Luca Lotti che era stato escluso dalle candidature 'Mi auguro per il bene del Pd che il gruppo dirigente si prenda le sue ...

borghi_claudio : Ecco, per una volta vedo una banca che sembra aver capito la gravità del momento. Bene @intesasanpaolo e conto che… - frankgabbani : Prove, prove, prove! ?????? Ora siamo pronti per salire finalmente sul palco del Forum di Assago!?? Mi sto preparando… - franz_pazz : @PBurattini Non capisce nulla, dice cose che anche un bimbo di 5 anni pensa e non ha mai costruito nulla. Al massim… - AnnaritaNinni : @Enzoinformation @DmitryEvic È anche privo di gente che sappia scrivere in italiano, a quanto vedo.??????? - carenuolcher : RT @carenuolcher: Vedo servizio di #dimartedi su vacanze di lusso e mi chiedo“Xk non intervenire redistributivamente(anche lievemente)x tro… -

'Vedo anche in Toscana troppe autoassoluzioni' - Cronaca - lanazione.it Lo sfogo dell'ex ministro Luca Lotti che era stato escluso dalle candidature 'Mi auguro per il bene del Pd che il gruppo dirigente si prenda le sue ... Chi è al servizio di chi La risposta del nostro lettore: Gentile signora, la mia richiesta era per le 20, non per le 20:15, un quarto d'ora cambierebbe poco anche se poi leggendo la vostra e - mail vedo che diventa ... LA NAZIONE "Vedo anche in Toscana troppe autoassoluzioni" Lo sfogo dell’ex ministro Luca Lotti che era stato escluso dalle candidature "Mi auguro per il bene del Pd che il gruppo dirigente si prenda le sue responsabilità" ... In uscita “Emozioni” di Rino Logiacco Melicucco – Abbiamo raggiunto il nostro amico e corrispondente del nostro giornale Rino Logiacco, questa volta per fargli una intervista. Conosco Rino da ... Lo sfogo dell'ex ministro Luca Lotti che era stato escluso dalle candidature 'Mi auguro per il bene del Pd che il gruppo dirigente si prenda le sue ...La risposta del nostro lettore: Gentile signora, la mia richiesta era per le 20, non per le 20:15, un quarto d'ora cambierebbe pocose poi leggendo la vostra e - mailche diventa ... "Vedo anche in Toscana troppe autoassoluzioni" Lo sfogo dell’ex ministro Luca Lotti che era stato escluso dalle candidature "Mi auguro per il bene del Pd che il gruppo dirigente si prenda le sue responsabilità" ...Melicucco – Abbiamo raggiunto il nostro amico e corrispondente del nostro giornale Rino Logiacco, questa volta per fargli una intervista. Conosco Rino da ...