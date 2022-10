Tutti a bordo, la recensione: il viaggio in treno come metafora della crescita (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La nostra recensione di Tutti a bordo, il nuovo film di Luca Miniero con protagonisti Stefano Fresi, Carlo Buccirosso e Giovanni Storti: cosa succederebbe se un gruppo di bambini scalmanati si ritrovassero a viaggiare da soli su un treno diretto in Sicilia? In Tutti a bordo, rifacimento del francese Attention au départ! Luca Miniero, coadiuvato in sceneggiatura da Michele Abatantuono e Lara Prando, porta in scena il viaggio folle (ma non troppo) in giro per l’Italia, le paure e i desideri per il futuro di tre uomini in un forte momento di crisi personale e otto bambini alla ricerca dell’estate perfetta. Il treno è in partenza Dopo la fine del lockdown Bruno (Stefano Fresi) viene incaricato dalla moglie Ludovica (Giulia Michelini) di accompagnare otto ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 5 ottobre 2022) La nostradi, il nuovo film di Luca Miniero con protagonisti Stefano Fresi, Carlo Buccirosso e Giovanni Storti: cosa succederebbe se un gruppo di bambini scalmanati si ritrovassero a viaggiare da soli su undiretto in Sicilia? In, rifacimento del francese Attention au départ! Luca Miniero, coadiuvato in sceneggiatura da Michele Abatantuono e Lara Prando, porta in scena ilfolle (ma non troppo) in giro per l’Italia, le paure e i desideri per il futuro di tre uomini in un forte momento di crisi personale e otto bambini alla ricerca dell’estate perfetta. Ilè in partenza Dopo la fine del lockdown Bruno (Stefano Fresi) viene incaricato dalla moglie Ludovica (Giulia Michelini) di accompagnare otto ...

MSF_ITALIA : Mentre @Viminale ignora i suoi obblighi legali di fornire un porto sicuro ai 76 sopravvissuti, noi cerchiamo di off… - CordioliMirco : RT @MSator: @Adriano72197026 @giogio196969 Una prostituta d'alto bordo al servizio di Big Pharma ci vorrebbe tutti sierati. Non ci avra ma… - Giordan48430646 : RT @MSator: @Adriano72197026 @giogio196969 Una prostituta d'alto bordo al servizio di Big Pharma ci vorrebbe tutti sierati. Non ci avra ma… - sonia16562 : RT @MSator: @Adriano72197026 @giogio196969 Una prostituta d'alto bordo al servizio di Big Pharma ci vorrebbe tutti sierati. Non ci avra ma… - MSator : @Adriano72197026 @giogio196969 Una prostituta d'alto bordo al servizio di Big Pharma ci vorrebbe tutti sierati. Non ci avra mai. -