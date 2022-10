Spalletti: «Maradona sarà stato orgoglioso dei giocatori del Napoli» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) “Maradona sarà stato orgoglioso dei giocatori del Napoli”. Della conferenza stampa di Luciano Spalletti, estrapoliamo alcune dichiarazioni. La serata più bella in Europa? “A Manchester ne presi sette. Al di là del risultato, la prestazione: è stata di livello, dà consapevolezza e convinzione di avere qualità sulle quali si può lavorare. Vanno fatti i meriti ai giocatori per aver giocato un calcio importante sotto gli occhi di tutti, e sono meriti che loro hanno” Tutti hanno dato un contributo? “Se non funzionano tutti i giocatori, non si fanno prestazioni così: Raspadori e Simeone hanno fatto una buona partita, eppure noi vogliamo che rientri Osimhen. Poi il titolare chi sarà? sarà un problema vero. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) “deidel”. Della conferenza stampa di Luciano, estrapoliamo alcune dichiarazioni. La serata più bella in Europa? “A Manchester ne presi sette. Al di là del risultato, la prestazione: è stata di livello, dà consapevolezza e convinzione di avere qualità sulle quali si può lavorare. Vanno fatti i meriti aiper aver giocato un calcio importante sotto gli occhi di tutti, e sono meriti che loro hanno” Tutti hanno dato un contributo? “Se non funzionano tutti i, non si fanno prestazioni così: Raspadori e Simeone hanno fatto una buona partita, eppure noi vogliamo che rientri Osimhen. Poi il titolare chiun problema vero. ...

DAZN_IT : 'Maradona sarà stato orgoglioso' Spalletti commenta la serata perfetta del Napoli #UCL #DAZN - 100x100Napoli : Il commento di #Spalletti in conferenza stampa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Napoli, Luciano Spalletti: 'Anche Diego Maradona avrà gioito per questa bella vittoria' https://t.co… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Napoli, Luciano Spalletti: 'Anche Diego Maradona avrà gioito per questa bella vittoria' https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PRESS CONFERENCE - Napoli, Luciano Spalletti: 'Anche Diego Maradona avrà gioito per questa bella vittoria' https://t.co… -