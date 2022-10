(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Le oltre 150.000 persone in fuga dalla guerra in Ucraina hanno goduto di una normativa finora mai attuata per i rifugiati in, ma sono stati accolte soprattutto dai connazionali residenti nel ...

Le oltre 150.000 persone in fuga dalla guerra in Ucraina hanno goduto di una normativa finora mai attuata per i rifugiati in Italia, ma sono stati accolte soprattutto dai connazionali residenti nel ... Soltanto 14mila di 150mila ucraini in Italia accolti dal SAI Roma, 5 ott. (askanews) - Le oltre 150.000 persone in fuga dalla guerra in Ucraina hanno goduto di una normativa finora mai attuata per i rifugiati in Italia, ma sono stati accolte soprattutto dai con ...