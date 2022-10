Sicurezza delle cure, l’importanza di informare e ascoltare il paziente (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – La giornata mondiale per la Sicurezza del paziente, che si celebra ogni anno il 17 settembre, quest’anno è stata dedicata al tema della Medication without harm, promuovere la Sicurezza delle terapie farmacologiche attraverso iniziative di sensibilizzazione sul rischio associato ad un uso non corretto e appropriato dei farmaci. Nell’evoluzione delle cure, con terapie diventate anche molto complesse, è infatti importante che il paziente/caregiver sia non solo informato, ma anche ascoltato, poiché aspetti collegati all’assunzione della terapia, come effetti avversi minori, possono compromettere la continuità delle cure. È quanto riporta un articolo pubblicato su Alleati per la Salute ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 ottobre 2022) (Adnkronos) – La giornata mondiale per ladel, che si celebra ogni anno il 17 settembre, quest’anno è stata dedicata al tema della Medication without harm, promuovere laterapie farmacologiche attraverso iniziative di sensibilizzazione sul rischio associato ad un uso non corretto e appropriato dei farmaci. Nell’evoluzione, con terapie diventate anche molto complesse, è infatti importante che il/caregiver sia non solo informato, ma anche ascoltato, poiché aspetti collegati all’assunzione della terapia, come effetti avversi minori, possono compromettere la continuità. È quanto riporta un articolo pubblicato su Alleati per la Salute ...

amnestyitalia : #Iran Zakaria Khial, 16 anni, è stato ucciso dalle forze di sicurezza a Piranshahr il 20 settembre. Stava partecipa… - poliziadistato : #29settembre Si celebra San Michele Arcangelo, patrono della #PoliziadiStato. Giornata in cui si rinnova l'impegno… - _Carabinieri_ : #1ottobre 1997: vengono istituiti il - SaluteFuturo : Sicurezza delle cure, l’importanza di informare e ascoltare il paziente - Adnkronos : Su Alleati per la Salute il rischio associato ad un uso non corretto e appropriato dei farmaci. -