Pnrr | Corte Conti | Poche domande imprese donna al Sud

Le domande per le agevolazioni per l'imprenditoria femminile previste dal Pnrr sono state 1.200, superiori alle 700 previste per l'obiettivo intermedio del secondo trimestre 2023 ma si e' rilevata una "marcata disomogeneita' territoriale a scapito delle zone meridionali del Paese". 'Il Pnrr è una grande opportunità per il Sud che continua a essere mortificato da deficit storici. Gli fa eco sul caro bollette, il presidente di Confcommercio Napoli, Carla della Corte.