Governo e caro energia, Meloni si prepara a passaggio consegne (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il tema in cima all'agenda è sempre quello. Il nodo più intricato, che rappresenterà il banco di prova del prossimo esecutivo: il caro energia. Ed è proprio questo l'argomento al centro del colloquio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il tema in cima all'agenda è sempre quello. Il nodo più intricato, che rappresenterà il banco di prova del prossimo esecutivo: il. Ed è proprio questo l'argomento al centro del colloquio ...

elio_vito : Salvini, leader della Lega che è stata ed è al governo con Draghi e sarà al governo con Meloni protesta e manifesta… - fattoquotidiano : Caro bollette, Conte: “Il futuro governo litiga sulle poltrone, mentre la Germania ha stanziato 200 miliardi. Serve… - ladyonorato : La Germania sta sprofondando e non può aspettare i balletti di Bruxelles. Ha incassato a testa bassa il colpo a… - MBonciolini : RT @aniello7779: Ma questo governo che manda ancora armi in Ucraina e resta a guardare passivamente, migliaia di famiglie e imprese strango… - marisaconca : RT @aniello7779: Ma questo governo che manda ancora armi in Ucraina e resta a guardare passivamente, migliaia di famiglie e imprese strango… -