Cos'è la dieta antinfiammatoria e perché è importante conoscerla (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Molto probabile che abbiate provato la dieta antinfiammatoria, senza saperlo. In fondo è la più semplice delle diete da seguire per chi conosce i principi di un'alimentazione sana. Di base, infatti, segue il modello della vera dieta mediterranea, cioè quella teorizzata da Ancel Keys prevalentemente a base vegetale, anche se con alcuni accorgimenti particolari che - come suggerisce il nome - servono per prevenire e curare le infiammazioni. Sono quei processi con cui l'organismo si difende da batteri, virus, o altri agenti interni oltre che esterni, come lo stress, che provocano malesseri transitori e alla lunga cronici. Gli esempi sono tanti, e vanno dai banali disturbi intestinali alla gastrite, ma anche colite o artrosi. Nei casi più gravi, specie se i disturbi sono cronici, è essenziale rivolgersi a un esperto, che normalmente ...

