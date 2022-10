Coldplay | Chris Martin problema di salute | che malattia ha? Come sta oggi? Ultime notizie sul cantante

zazoomblog : Chris Martin malato stop al tour dei Coldplay. E le date in Italia? - #Chris #Martin #malato #Coldplay. - infoitcultura : Coldplay, Chris Martin malato: «Ha gravi problemi». L'annuncio che preoccupa i fan - occhio_notizie : La pagina ufficiale dei Coldplay avvisa: «A causa di una grave infezione polmonare, il medico ha ordinato a Chris d… - Castannaa_ : chris potrebbe anche avere l'unghia incarnita e io comunque sarei preoccupata per lui figuriamoci con la polmonite… - xLaylaKenobi_ : Preoccupata da morire per Chris che al momento ha un virus molto grave che gli ha preso i polmoni! Spero ci faccian… -

...dispiaciuti per la delusione e l'inconveniente e siamo così grati per la vostra comprensione in questo momento difficile in cui dobbiamo dare la priorità alla salute di". Iconcludono ...Lo staff non ha fornito ulteriori dettagli sullo stato del leader dei, che si trovava già in Brasile da alcuni giorni, reduce da altri impegni live. " Siamo ottimisti sul fatto che...British band Coldplay is postponing its tour in Brazil as the band's lead singer Chris Martin is suffering from a 'serious lung infection'. The band announced the news on its official handle on ...Coldplay released a statement informing fans that they have postponed the Brazil show and added that they would soon update the new schedule of their shows | Read at SpotboyE ...