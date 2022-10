massimick1971 : “The Onion” ha delle cose da dire alla Corte Suprema - Mila18026580 : RT @ilpost: “The Onion” ha delle cose da dire alla Corte Suprema - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Con un bizzarro e buffo documento, l’equivalente americano di Lercio si è schierato a difesa del diritto di parodia in… - ilpostdice : @ilpostdice 'di The Onion, in termini legali definito un amicus curiae brief, è un invito ufficiale alla stessa ...… - ilpostdice : @ilpostdice 'tecnica abortiva da parte della polizia, da praticarsi in un parcheggio». La pagina non aveva un ...'… -

Il Post

è uno dei principali e più noti siti satirici americani, specializzato nel presentare notizie false in chiave umoristica come se fossero vere. In questi giorni ha presentato un documento ...Il sito satirico americano è intervenuto nel caso di un uomo arrestato per avere preso in giro dei poliziotti, ma lo ha fatto a modo ... “The Onion” ha delle cose da dire alla Corte Suprema The satirical site submitted a 23-page brief to the Supreme Court in support of a First Amendment case. Mike Gillis, The Onion writer who authored the brief, tells NPR why parody is worth defending.Jamie Lee Curtis may be the iconic scream queen, but she quickly became a lonely woman on set for “Knives Out.” Rian Johnson’s 2019 mystery film was shot in Massachusetts, and while Curtis bonded with ...