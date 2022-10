(Di martedì 4 ottobre 2022) Stasera il Napoli affronterà l’Ajax nella partita valida per la terza giornata di UEFA Champions League 2022/2023. Gli azzurri proveranno a raggiungere quota 9 punti nel girone A dopo aver vinto già le prime due partite contro Liverpool e Rangers. Sarà una sfida particolare per Stanley, centrocampista del Napoli. Il calciatore slovacco, infatti, prima di arrivare all’ombra del Vesuvio, è passato tra le fila dello Jong Ajax, la squadra di riserva dell’Ajax che gioca attualmente nella seconda divisione olandese.(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)nella stagione 2013-2014 ha totalizzato ben 30 presenze e segnato 3 gol con la maglia della squadra b dei lancieri. Stasera avrà l’opportunità di giocare una partita in un ambiente che gli tornerà sicuramente familiare. Secondo quanto riportato sul ...

Rivelazione su Lobotka: "Gli è successo quando giocavamo insieme all'Ajax"

