Maduro esporta bande criminali

(Di martedì 4 ottobre 2022) Cuba al sesto giorno di manifestazioni: Díaz-Canel “stop alle proteste controrivoluzionarie” Da quando Ian si è abbattuto sull’isola, i cubani della capitale e di altre città hanno iniziato a marciare sbattendo pentole e padelle, bloccando le strade e chiedendo al governo di ripristinare elettricità e acqua, scandendo il grido “Libertà!”. Ieri Díaz-Canel ha definito le proteste “indecenti”. “Non possiamo permettere manifestazioni di questo tipo senza alcuna legittimità”, ha aggiunto, definendole “controrivoluzionarie” e “finanziate dall’estero”. Dopo avere chiuso internet giovedì e venerdì scorsi, nel fine settimana sono iniziate a circolare immagini della repressione. I video mostrano reclute e agenti del Ministero degli Interni in borghese armati di bastoni che picchiano e arrestano manifestanti pacifici che avevano bloccato la Avenida Línea e cantavano per la libertà nel quartiere ...

Antonella Ricci, con il marito Vinod Sookar,i sapori e i colori della sua terra da Ceglie ... Da degustare: il Tamal con platanoe finferli, il Granchio croccante e maionese di lime e ...A un certo punto, l'amministrazione Biden ha cominciato a blandire pure Nicolás, despota del ... Un'economia globale alimentata da rinnovabili non dovrebbe togliere peso a chiidrocarburi... Maduro: "Il Venezuela è pronto a esportare petrolio e gas negli Stati Uniti e in Europa per aiutare il mondo"