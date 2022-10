M5S, oggi 13 anni di Movimento ma Grillo tace (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Tredici anni di M5S. Nato nel giorno di San Francesco, patrono d’Italia, il Movimento celebra oggi, 4 ottobre, la sua nascita. Questa mattina, puntuale, gli auguri del leader Giuseppe Conte, che, in un lungo post su Facebook, ha sostenuto che “oggi più che mai serve il Movimento 5 Stelle”. Ma, ormai a fine giornata, c’è un silenzio, forse solo un ritardo, che tuttavia si fa notare in ambienti M5S. E’ quello di Beppe Grillo che, ogni anno puntuale, usa i social per fare gli auguri alla sua ‘creatura’. Nel post dello scorso anno lo scatto che lo ritraeva con un giovane Gianroberto Casaleggio – il garante in t-shirt nera e la mano sul volto; Casaleggio con jeans, capelli folti e maglione blu – e la scritta: “12 anni fa abbiamo fatto l’impossibile. Ora ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Tredicidi M5S. Nato nel giorno di San Francesco, patrono d’Italia, ilcelebra, 4 ottobre, la sua nascita. Questa mattina, puntuale, gli auguri del leader Giuseppe Conte, che, in un lungo post su Facebook, ha sostenuto che “più che mai serve il5 Stelle”. Ma, ormai a fine giornata, c’è un silenzio, forse solo un ritardo, che tuttavia si fa notare in ambienti M5S. E’ quello di Beppeche, ogni anno puntuale, usa i social per fare gli auguri alla sua ‘creatura’. Nel post dello scorso anno lo scatto che lo ritraeva con un giovane Gianroberto Casaleggio – il garante in t-shirt nera e la mano sul volto; Casaleggio con jeans, capelli folti e maglione blu – e la scritta: “12fa abbiamo fatto l’impossibile. Ora ...

