Lombardia, Romano La Russa confermato in Regione dopo il saluto fascista tra applausi e contestazioni: cosa è successo in aula (Di martedì 4 ottobre 2022) Questa mattina, martedì 4 ottobre, il consiglio regionale lombardo ha “salvato” il neo assessore Romano La Russa respingendo la mozione di censura dopo il saluto fascista eseguito durante il funerale del militante di estrema destra Alberto Stabilini. Durante la seduta non sono mancate le proteste da parte dell’opposizione. Il gruppo del M5s prima ha chiesto di mostrare il video del saluto pubblicato da ilfattoquotidiano.it ricevendo un diniego dal presidente del consiglio regionale, mentre alcuni consiglieri hanno mostrato dei cartelli con su scritto “Vergogna”. La maggioranza ha risposto con un voto compatto e l’assessore La Russa ha rinnovato le sue “scuse”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Questa mattina, martedì 4 ottobre, il consiglio regionale lombardo ha “salvato” il neo assessoreLarespingendo la mozione di censuraileseguito durante il funerale del militante di estrema destra Alberto Stabilini. Durante la seduta non sono mancate le proteste da parte dell’opposizione. Il gruppo del M5s prima ha chiesto di mostrare il video delpubblicato da ilfattoquotidiano.it ricevendo un diniego dal presidente del consiglio regionale, mentre alcuni consiglieri hanno mostrato dei cartelli con su scritto “Vergogna”. La maggioranza ha risposto con un voto compatto e l’assessore Laha rinnovato le sue “scuse”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

sarioli : RT @giuliapacchioli: La Regione Lombardia ha votato a favore del saluto romano. Immagino per alzata di mano. - DomaniGiornale : Il centrodestra in #Lombardia è sempre più diviso tra chi sostiene la ricandidatura di #Fontana e chi quella di Let… - SkyTG24 : Saluto romano, La Russa resta assessore in #Lombardia: respinta la mozione di censura - nuriachristine : RT @salvinimi: Respinta la mozione di censura per il saluto romano, Romano La Russa resta assessore in Lombardia. D'altronde era solo un sa… - AusNeapel : RT @ultimora_pol: #Lombardia Respinta con 46 voti su 72 la mozione di censura presentata dal Pd a Romano #LaRussa che chiedeva di 'revocare… -