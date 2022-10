Liguria, don Giulio Mignani sospeso dal vescovo perché era a favore dell’eutanasia e famiglie arcobaleno (Di martedì 4 ottobre 2022) Don Giulio Mignani è stato sospeso perché sosteneva delle condotte considerate contrarie alla Chiesa. Il sacerdote, infatti, era conosciuto per aver firmato il referendum per l’eutanasia e per aver benedetto coppie omosessuali. Liguria, don Giulio Mignani sospeso dal vescovo Don Giulio Mignani, è stato, prima della sua sospensione, parroco di Santa Caterina vergine e martire in Bonassola, comune di 813 abitanti, e amministratore parrocchiale di San Martino vescovo in Framura, paese di 589 abitanti, e di San Lorenzo martire in Castagnola, frazione del comune di Framura. Don Giulio è stato sospeso dal vescovo per le sue condotte ritenute ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 ottobre 2022) Donè statososteneva delle condotte considerate contrarie alla Chiesa. Il sacerdote, infatti, era conosciuto per aver firmato il referendum per l’eutanasia e per aver benedetto coppie omosessuali., dondalDon, è stato, prima della sua sospensione, parroco di Santa Caterina vergine e martire in Bonassola, comune di 813 abitanti, e amministratore parrocchiale di San Martinoin Framura, paese di 589 abitanti, e di San Lorenzo martire in Castagnola, frazione del comune di Framura. Donè statodalper le sue condotte ritenute ...

