Lega, Giorgetti insiste: “Matteo Salvini è il candidato naturale per il Viminale” (Di martedì 4 ottobre 2022) Continua il totonomi sulla possibile futura formazione di Governo. Il focus rimane su uno dei Ministeri chiave, ovvero gli Interni, da sempre obiettivo di Matteo Salvini. Ma i dubbi della premier in pectore Giorgia Meloni sono numerosi. La leader di FdI sa bene quanto sia problematico il nome del segretario leghista per una poltrona come quella del Viminale, non solo per lo scetticismo degli Usa, ma soprattutto per il processo che vede imputato Salvini per sequestro di persona, quello relativo al caso dell’autorizzazione negata allo sbarco dei migranti dell’Open Arms. Anche per questo Silvio Berlusconi ne aveva subito approfittato per spendere per gli Interni il nome di Antonio Tajani, coordinatore di FI. Lega, Giancarlo Giorgetti su Matteo Salvini ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) Continua il totonomi sulla possibile futura formazione di Governo. Il focus rimane su uno dei Ministeri chiave, ovvero gli Interni, da sempre obiettivo di. Ma i dubbi della premier in pectore Giorgia Meloni sono numerosi. La leader di FdI sa bene quanto sia problematico il nome del segretario leghista per una poltrona come quella del, non solo per lo scetticismo degli Usa, ma soprattutto per il processo che vede imputatoper sequestro di persona, quello relativo al caso dell’autorizzazione negata allo sbarco dei migranti dell’Open Arms. Anche per questo Silvio Berlusconi ne aveva subito approfittato per spendere per gli Interni il nome di Antonio Tajani, coordinatore di FI., Giancarlosu...

