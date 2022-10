Le opere “spagnole” di Giuseppe Verdi tra complotti e colpi di scena | in libreria un volume recupera i testi originari ancora più thriller

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 ottobre 2022) Da quali drammi attingevai soggetti delle sue? Di certo dai francesi, come per Ernani e Rigoletto (Victor Hugo) o per La traviata (Alexandre Dumas figlio). Anche da Shakespeare: Macbeth e Otello. E dai tedeschi, soprattutto Schiller: Giovanna d’Arco, I masnadieri, Luisa Miller, Don Carlos. Ci sono poi tre magnifici melodrammi – Il trovatore, Simon Boccanegra, La forza del destino – cavati dallo spagnolo. Tutti e tre sono in cartellone in questi giorni al Festival2022 di Parma. Ad essi ha dedicato ora un libro importante Felice Todde: Tre drammi spagnoli per(Varese, Zecchini Editore). L’autore, critico musicale cagliaritano, ha collaborato per anni alla Nuova Rivista musicale italiana, all’emittente radiofonica Rete Toscana Classica, e ha al suo attivo pubblicazioni ...