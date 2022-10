La Cassazione: "Sono legittime le multe da autovelox noleggiati" (Di martedì 4 ottobre 2022) AGI - Sono legittime le multe elevate dalla polizia locale con autovelox noleggiati da aziende private che incassano una percentuale sui proventi delle sazioni elevate agli automobilisti. Una sentenza della Corte di Cassazione - seconda sezione civile - pubblicata stamane ha respinto il ricorso di una donna multata in Sardegna, in particolare ad Arborea (Oristano), per eccesso di velocità nel giugno 2008. La violazione era stata rilevato da un apparecchio (Traffiphot IIISR-PhotR&V) omologato nel 2004 dal ministero dei Trasporti. Nel 2013 il giudice di pace di Terralba le aveva dato ragione e il verbale della polizia municipale era stato annullato. Il comune di Arborea, rappresentato dall'avvocata Giovanna Maria Urru (foro di Oristano) si era, quindi, rivolto al tribunale di ... Leggi su agi (Di martedì 4 ottobre 2022) AGI -leelevate dalla polizia locale conda aziende private che incassano una percentuale sui proventi delle sazioni elevate agli automobilisti. Una sentenza della Corte di- seconda sezione civile - pubblicata stamane ha respinto il ricorso di una donna multata in Sardegna, in particolare ad Arborea (Oristano), per eccesso di velocità nel giugno 2008. La violazione era stata rilevato da un apparecchio (Traffiphot IIISR-PhotR&V) omologato nel 2004 dal ministero dei Trasporti. Nel 2013 il giudice di pace di Terralba le aveva dato ragione e il verbale della polizia municipale era stato annullato. Il comune di Arborea, rappresentato dall'avvocata Giovanna Maria Urru (foro di Oristano) si era, quindi, rivolto al tribunale di ...

CarmeloContente : @IDK_Italy @Mary_Cric @bfx81 @Tacco75 @aelledesign No. Se parli dei Sikh, credo la cassazione si sia pronunciata so… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Le multe con gli #autovelox sono valide anche quando le apparecchiature per il rilevamento della velocità sono date in a… - ilfaroonline : Le multe sono valide anche se da autovelox in appalto a privati: lo sancisce la Cassazione - VedeleAngela : RT @ultimenotizie: Le multe con gli #autovelox sono valide anche quando le apparecchiature per il rilevamento della velocità sono date in a… - enricofe2 : RT @ultimenotizie: Le multe con gli #autovelox sono valide anche quando le apparecchiature per il rilevamento della velocità sono date in a… -