I flop della Serie A: Skriniar inspiegabile, Augello asfaltato, arrivederci Maestro (Di martedì 4 ottobre 2022) Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l’allenatore, della 8a giornata di Serie A, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com. PARTITE E INVI... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 ottobre 2022) Ecco la formazione dei peggiori 11 giocatori, più l’allenatore,8a giornata diA, secondo i voti degli inviati di calciomercato.com. PARTITE E INVI...

ivanscalfarotto : Lorenzo dice una cosa vera: siamo partiti 4 settimane fa con i sondaggi che ci davano al 4,5%. Qualcuno (della cui… - NewsTuttoC : FOCUS TC - Arbitri: top e flop della 6^ giornata - rabiotmachia : Diciamocelo chiaramente Se Ángel Fabián Di María Hernández detto il Fideo non dovesse decidere da solo la sfida co… - HakulinenMaria : RT @Barbaga3Gaetano: Non si capisce come la Lega se lo tenga come segretario, malgrado l'enorme flop elettorale. Qualcuno sostiene che ciò… - jadarf1 : RT @Barbaga3Gaetano: Non si capisce come la Lega se lo tenga come segretario, malgrado l'enorme flop elettorale. Qualcuno sostiene che ciò… -