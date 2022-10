Governo | Meloni | “Tempi? Chiedete al Colle non a me”

(Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Quali sono iper la formazione del suo? “Inon dovete chiederli a me ma al presidente della Repubblica”, taglia corto Giorgialasciando Montecitorio. “Noi siamo tutti concentrati su un obiettivo, quello di dare a questa nazione unche offra le risposte migliori” per aiutare il Paese “innon facili”, ha poi aggiunto. E “mi pare che Salvini confermi l’atteggiamento che tutto il centrodestra sta avendo fin dall’inizio di questa avventura…, ha risposto a chi gli chiedeva di commentare le ultime parole di Matteo Salvini che si è detto disponibile a far quel che serve riguardo al suo ingresso nella squadra di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

ladyonorato : Sarebbe il più plateale tradimento del voto degli Italiani, che premiando Meloni e Conte hanno espresso il giudizio… - CarloCalenda : A ogni tornata elettorale editorialisti e politologi spiegano quanto sono diventati seri populisti e sovranisti (qu… - davidefaraone : FI e Lega che hanno sostenuto ministri tecnici nel governo Draghi litigano con la Meloni che vuole i tecnici mentre… - Paola222006421 : RT @ilruttosovrano: Meloni vuole 8 tecnici al governo perché quelli di Fratelli d'Italia erano pronti solo in campagna elettorale. - loavessisaputo1 : Dopo la fiducia al governo #Meloni la trasmissione di #Giordano cambierà titolo. Da #Fuoridalcoro a #Controcanto -

Giorgiaha già respinto al mittente la richiesta, eppure il segretario della Lega insiste pur sapendo che non l`avrà vinta. E` un modo per alzare la posta. Perché se la premier in pectore ...Zelensky ha sentito anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia, premier in pectore del prossimoitaliano di centrodestra, auspicando una sua visita a Kiev. Zelensky ha ringraziato l'...Se per Tajani è certo che si tratterà di uno dei ministeri chiave del governo, fra i cinque che vengono condivisi ... di Fratelli d’Italia l’unica certezza è il posto di Giorgia Meloni, per paradosso.La leader di Fdi, Giorgia Meloni ha affermato: “Salvini conferma l’atteggiamento che tutto il centrodestra sta avendo dall’inizio di questa avventura, con l’obiettivo di dare un governo ...