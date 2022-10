Conferenza stampa Bakhar: «Juve? Proveremo a farle una sorpresa» (Di martedì 4 ottobre 2022) Conferenza stampa Bakhar: le parole del tecnico del Maccabi Haifa alla vigilia della sfida europea contro la Juve Barak Bakhar è intervenuto in Conferenza alla vigilia di Juve-Maccabi. Juve – «Non eravamo lontano a raggiungere punti. Nel match di domani e di settimana prossima se avremo occasioni dovremo prenderle al volo. La Juve è favorita ma domani Proveremo a fare una sorpresa». DIGIUNO – «Anche io digiuno, non è facile perché alcuni non mangeranno. Abbiamo una rosa ampia, ci sono giocatori anche non ebraici che potranno giocare». CONTINUA SU JuveNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022): le parole del tecnico del Maccabi Haifa alla vigilia della sfida europea contro laBarakè intervenuto inalla vigilia di-Maccabi.– «Non eravamo lontano a raggiungere punti. Nel match di domani e di settimana prossima se avremo occasioni dovremo prenderle al volo. Laè favorita ma domania fare una». DIGIUNO – «Anche io digiuno, non è facile perché alcuni non mangeranno. Abbiamo una rosa ampia, ci sono giocatori anche non ebraici che potranno giocare». CONTINUA SUNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

