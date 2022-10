Completamente diverso dopo Vite al Limite: dimenticatelo così, ora lascia tutti senza parole (Di martedì 4 ottobre 2022) dopo Vite al Limite è Completamente diverso: lo ricordate così ai tempi del programma? dimenticatelo: ora lascia tutti senza parole! La storia che vi stiamo andando a raccontare su Vite al Limite è una storia di dolore, ma anche di forte rinascita. Il paziente del dottor Nowzaradan ha scelto di chiedergli aiuto quando si è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 4 ottobre 2022)al: lo ricordateai tempi del programma?: ora! La storia che vi stiamo andando a raccontare sualè una storia di dolore, ma anche di forte rinascita. Il paziente del dottor Nowzaradan ha scelto di chiedergli aiuto quando si è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

old_scantia : @RoryGreg1 @LordKinval @gekomino @elevisconti un accordo verbale di 30 anni fa tra due capi di stato estranei all'U… - quello_Lee : scusate raga domanda probabilmente da neurodivergente anche voi avete così tanto bisogno che le cose restino uguali… - purple_lady18 : @incatenarsi ???? Oddio, personalmente anche quel fucsia/ciliegia non mi dispiace ma è completamente diverso dal borg… - comunqueeandare : secondo me gli ascolti sono stati abbastanza buona, però per la tematica della serie è stato un azzardo darla sua r… - ee24173417 : @FrancePucci92 Si certo, è giusto quello che dici. Ho molta stima e rispetto per Ranieri. Però a noi serve un allen… -