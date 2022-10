Colonnine di ricarica - I requisiti dell'Europarlamento: almeno una stazione ogni 60 chilometri (Di martedì 4 ottobre 2022) L'Europarlamento si appresta a chiedere importanti requisiti per la realizzazione delle infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche. In particolare, la Commissione per i trasporti e il turismo ha adottato a larga maggioranza (36 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti) un regolamento che impone precisi obiettivi sul dispiegamento delle stazioni e sulle specifiche tecniche. Il testo, da sottoporre all'approvazione dell'organo di Strasburgo in seduta plenaria (in caso di via libera sarà la base per le relative trattative con i vari governi europei), stabilisce una serie di target minimi obbligatori, tra cui l'installazione entro il 2026 di stazioni di ricarica ogni 60 chilometri lungo le principali arterie ... Leggi su quattroruote (Di martedì 4 ottobre 2022) L'si appresta a chiedere importantiper la realizzazionee infrastrutture per lae auto elettriche. In particolare, la Commissione per i trasporti e il turismo ha adottato a larga maggioranza (36 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti) un regolamento che impone precisi obiettivi sul dispiegamentoe stazioni e sulle specifiche tecniche. Il testo, da sottoporre all'approvazione'organo di Strasburgo in seduta plenaria (in caso di via libera sarà la base per le relative trattative con i vari governi europei), stabilisce una serie di target minimi obbligatori, tra cui l'installazione entro il 2026 di stazioni di60lungo le principali arterie ...

