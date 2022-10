Champions | manita Bayern e poker Marsiglia LIVE | Liverpool | Tottenham e Bruges-Atletico tutte sullo 0-0

(Di martedì 4 ottobre 2022) Non solo Napoli e Inter in campo in questo martedì europeo, si giocano altre sei partite valide per la 3ª giornata della fase a...

Tuttosport

dell'Ajax, squadra che milita nello stesso gironedel Napoli contro l'Heerenveen. Al 4' il vantaggio dei lancieri segnato da Klaassen di testa su cross di Dusan Tadic. Dopo 15 minuti ...Nella giornata di oggi si è giocata la seconda tranche delle partite valide per la prima giornata della fase a gironi della UEFALeague 2022/2023. Andiamo a vedere i risultati della serata. Sorprendente vittoria del Bruges per 1 - 0 sul Bayer Leverkusen, unico 1 - 0 della serata. L'Atletico Madrid vince con fatica al ... Champions, manita del Bayern di De Ligt. Prima vittoria per Tudor Bayern Monaco – Viktoria Plzen 5-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della terza giornata del Gruppo C di Champions League 2022/23 Il Bayern Monaco batte 5-0 il Viktoria Plzen ...Dopo il passaggio ai gironi di Champions, le giallorosse tornano in campo a Trigoria contro il Parma La Roma Femminile affronta oggi il Parma nella quinta giornata di campionato. Le giallorosse di Spu ...