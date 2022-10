Cede il manto stradale, operaio muore a 40 anni: sepolto in uno scavo profondo tre metri (Di martedì 4 ottobre 2022) Cede il manto stradale, muore un operaio di 40 anni : tragico i nfortunio mortale sul lavoro questo pomeriggio a Gironico, frazione di Colverde, nel Comasco . L'operaio che stava lavorando in uno ... Leggi su leggo (Di martedì 4 ottobre 2022)ilundi 40: tragico i nfortunio mortale sul lavoro questo pomeriggio a Gironico, frazione di Colverde, nel Comasco . L'che stava lavorando in uno ...

