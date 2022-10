napolista : Capello: «Il Napoli ha dato una lezione di calcio, ad Amsterdam. Questa squadra gioca per vincere» A Sky: «Una lez… - luigicell66 : Capello che dice che il Napoli ha insegnato calcio è da impazzire ???????????????????????????? grazie presidente #ForzaNapoliSempre #ADL - Francesco00197 : Secondo Capello il Napoli farà il triplete quest'anno ?? - fiore_1926 : Capello “ il Napoli ha dato una lezione di calcio agli olandesi “ ???????????? - infoitsport : Capello: 'Curioso di vedere Ajax-Napoli, Spalletti ha un modo per creare problemi' -

Fabioai microfoni di Sky ha parlato della sfida fra Ajax e, in programma fra pochi minuti alla "Johan Cruijff Arena": "Sono curioso di vedere ilcontro l'Ajax che in casa diventa ...... Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), mentre ilfa visita all' Ajax (Sky ... In studio confermati Fabio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e, martedì, Esteban Cambiasso, ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...