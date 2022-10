Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 ottobre 2022)DEL 2 OTTOBREORE 10.20 MARCO CILUFFO BUONA DOMENICA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAIN APERTURA PRIMI INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DEI CONSUETI LAVORI ALTEZZA SPINACETO CHE COMPORTANO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SEMPRE PER LAVORI ALTRE CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E VIA ANDREA MILLEVOI NELLA GIORNATA DI OGGI CONSUETA PEDONALIZZAZIONE IN VIA DEI FORI IMPERIALI SULLA STESSA AREA FINO A PIAZZA DEL POPOLO ALLE ORE 10:00 PREVISTA LA PARTENZA DELLA MANIFESTAZIONE AMATORALE BICIINROSA PER LA SENSIBILIZZAZIONE SU PREVENZIONE DEL SENO SEMPRE IN TEMA DI EVENTI AL CIRCO MASSIMO ULTIMA SERATA LIVE DI RENATO ZERO SARA’ PREDISPOSTA LA CHIUSURA DALLE ORE 17:00 DI VIA DEI CERCHI E VIA DEL CIRCO ...