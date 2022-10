Scarpe d’artista | la nuova mania dei modelli unici

Leggi su panorama

(Di domenica 2 ottobre 2022) C’è chi le dipinge a mano o con vernici spray. Chi aggiunge borchie e le personalizza secondo l’estro. Viaggio nel mondo delle sneakers «custom» che giovani creativi (famosi come rockstar sui social) trasformano in oggetti del desiderio. Solo qualche anno fa, il più grande complimento che un appassionato di abbigliamento streetstyle potesse ricevere era essere definito «hypebeast». Quello che inizialmente era considerato un insulto, perché visto come un ossessivo tentativo di omologarsi alla società acquistando tutti i capi più popolari, già nel 2019 era diventato emblema di esclusività. L’hypebeast di oggi è diverso. Possiede sì tutti i pezzi di streetwear più popolari (sempre più spesso rilasciati in quantità limitate), ma lo fa come investimento e soprattutto come espressione della sua individualità. Gli hypebeast del 2022 non hanno un età definita, ci sono giovani, ma anche adulti ...