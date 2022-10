Primavera, Bologna-Milan 0-3: rossoneri dominanti (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Milan vince 3-0 in casa del Bologna grazie ai due gol di Mangiameli e alla rete di Alesi in questa sesta giornata del campionato Primavera. Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 ottobre 2022) Ilvince 3-0 in casa delgrazie ai due gol di Mangiameli e alla rete di Alesi in questa sesta giornata del campionato

