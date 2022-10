PD | Mortaruolo | “Grazie alle sannite e ai sanniti che hanno creduto nel nostro progetto”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Dopo una campagna elettorale difficile e un esito che ci ha visto sconfitti, voglio cogliere quest’occasione per rivolgere il mioe ai, ai sindaci e ai militanti del PD che in questi quaranta giorni di campagna elettoralenele sostenuto il Partito Democratico. Ma è anche il momento di fare un punto su quanto accaduto, ripensando e progettando il riscatto del centrosinistra e in particolare del Partito Democratico che deve tornare a occuparsi con serietà e forza dei diritti, del lavoro, dell’ambiente e punti a rammagliare il legame con il territorio, con chi lo vive, in particolare con le famiglie e i giovani. Un cammino che deve ripartire, anche da ...