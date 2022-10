Luna Park di emozioni ad Anfield: gol, rimonte e tanto show. Che esordio per De Zerbi (Di domenica 2 ottobre 2022) La prima al Brighton per De Zerbi è subito uno show, ad Anfield il tecnico italiano mette paura a Klopp La prima al Brighton per De Zerbi è subito uno show, ad Anfield il tecnico italiano mette paura a Klopp. Luna Park di emozioni nella sfida al Liverpool. Prima la squadra di De Zerbi parte con il piede sull’acceleratore con la doppietta di Trossard, poi i Reds riescono a ribaltarla. Nel finale il Brighton trova il pari e chiude la contesa dopo uno show di 90?. Gol, rimonte e emozioni: che esordio in Premier per l’ex Sassuolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022) La prima al Brighton per Deè subito uno, adil tecnico italiano mette paura a Klopp La prima al Brighton per Deè subito uno, adil tecnico italiano mette paura a Klopp.dinella sfida al Liverpool. Prima la squadra di Departe con il piede sull’acceleratore con la doppietta di Trossard, poi i Reds riescono a ribaltarla. Nel finale il Brighton trova il pari e chiude la contesa dopo unodi 90?. Gol,: chein Premier per l’ex Sassuolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

