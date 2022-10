LIVE Moto3, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: Dennis Foggia a caccia del colpaccio in gara (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione Moto3 GP Thailandia – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia, 17° atto del Mondiale. Ci sarà da divertirsi in quel di Buriram, impianto che torna nel calendario dopo due stagioni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Dennis Foggia (Leopard Racing) partirà dalla pole-position, pronto per ripetere quanto fatto in quel di Motegi. Il #7 del gruppo precederà lo spagnolo Jaume Masià (KTM) e Ayumu Sasaki (Max Racing), rispettivamente in seconda ed in terza piazza nella spettacolare Q2 di ieri. Occhi puntati sull’iberico Izan Guevara, centauro che al Chan ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazioneGP– Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio di, 17° atto del Mondiale. Ci sarà da divertirsi in quel di Buriram, impianto che torna nel calendario dopo due stagioni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria.(Leopard Racing) partirà dalla pole-position, pronto per ripetere quanto fatto in quel di Motegi. Il #7 del gruppo precederà lo spagnolo Jaume Masià (KTM) e Ayumu Sasaki (Max Racing), rispettivamente in seconda ed in terza piazza nella spettacolare Q2 di ieri. Occhi puntati sull’iberico Izan Guevara, centauro che al Chan ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #ThailandGP #MotoGP Prima #pole in carriera per #Bezzecchi, #Bagnaia terzo davanti a #Quartararo. In… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ThaiGP #BuriramGP #Buriram #Motorionline Indietro il leader della classifica iridata @IzanGuevara , così come… - motograndprixit : #Moto3 #ThaiGP #BuriramGP #Buriram #Motorionline Indietro il leader della classifica iridata @IzanGuevara , così co… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Thailandia 2022 in DIRETTA: inizia la Q1 Garcia e Guevara provano a passare il turno - #Moto3… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Thailandia 2022 in DIRETTA: inizia la Q1 Garcia e Guevara provano a passare il turno - #Moto3… -