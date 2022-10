LIVE F1, GP Singapore 2022 in DIRETTA: Perez brucia Leclerc in avvio (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1° giro/61 In crisi Verstappen, viene passato anche da Ricciardo ed è 13°! 1° giro/61 La classifica dopo la partenza: 1 Sergio Perez Red Bull RacingLEADER – –2 Charles Leclerc Ferrari+0.849 – – 3 Carlos SAINZ Ferrari+2.425 – – 4 Lewis HAMILTON Mercedes+3.753 – – 5 Lando NORRIS McLaren+4.995 – – 6 Pierre GASLY AlphaTauri+5.617 – – 7 Fernando ALONSO Alpine+6.781 – – 8 Sebastian VETTEL Aston Martin+7.401 – – 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+8.133 – – 10 Lance STROLL Aston Martin+8.892 – – 11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+9.710 – – 12 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+9.849 – – 13 Daniel RICCIARDO McLaren+9.976 – – 14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+10.509 – – 15 Alexander ALBON Williams+11.099 – – 16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+11.637 – – 17 Esteban OCON Alpine+13.213 – – 18 Nicholas LATIFI ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1° giro/61 In crisi Verstappen, viene passato anche da Ricciardo ed è 13°! 1° giro/61 La classifica dopo la partenza: 1 SergioRed Bull RacingLEADER – –2 CharlesFerrari+0.849 – – 3 Carlos SAINZ Ferrari+2.425 – – 4 Lewis HAMILTON Mercedes+3.753 – – 5 Lando NORRIS McLaren+4.995 – – 6 Pierre GASLY AlphaTauri+5.617 – – 7 Fernando ALONSO Alpine+6.781 – – 8 Sebastian VETTEL Aston Martin+7.401 – – 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+8.133 – – 10 Lance STROLL Aston Martin+8.892 – – 11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+9.710 – – 12 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+9.849 – – 13 Daniel RICCIARDO McLaren+9.976 – – 14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+10.509 – – 15 Alexander ALBON Williams+11.099 – – 16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+11.637 – – 17 Esteban OCON Alpine+13.213 – – 18 Nicholas LATIFI ...

