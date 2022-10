L’autenticazione a due fattori | lo strumento indispensabile per proteggere i nostri account

(Di domenica 2 ottobre 2022) Le piattaforme, i social e i vari dispositivi che utilizziamo nella nostra vita quotidiana sono in perenne pericolo. Ci sono virus, trojan, worm, spyware e malware che mettono a rischio quelle che, oramai, sono diventate delle vere e proprie casseforti che contengono idati sensibili, le nostre immagini, le nostre abitudini e icomportamenti. In molti pensano che basti una sola password per sentirsi protetti e allontanare qualsiasi tipo di tentativo di “intrusione” digitale, ma con il passare del tempo – e con l’utilizzo sempre più invasivo di tutto ciò – l’affidare la propria sicurezza informatica a una sola stringa alfanumerica (e simbolica) non ha più quel grado di protezione di un tempo. Per questo motivo è nataa dueche serve a rendere meno facile eventuali intromissioni ...

Mobbasta3 : @Iregnegne @Me_nef8 cambia tutto mail ecc e l'autenticazione a due fattori,prevenire è meglio che curare - Dodoroch : @SaraAkaMelita Io direi di abilitare l'autenticazione a due fattori - thatsGiobbi : Che bello, hanno appena tentato di entrare nel mio account di instagram.. grazie al cielo ho l'autenticazione a due fattori attiva - infoitscienza : Overwatch 2 rende obbligatoria l'autenticazione a due fattori - proudfinch : +++ TWITTER HO URGENTE BISOGNO DEL TUO AIUTO PER COMBATTERE L'AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI +++ Fingiamo che mi ab… -

