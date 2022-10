Inter, ad oggi condizioni di Lautaro non preoccupano in vista del Barcellona (Di domenica 2 ottobre 2022) Ore di apprensione in casa Inter per le condizioni di Lautaro Martinez, uscito dal campo ieri contro la Roma toccandosi il flessore. Il problema fisico non sembra essere rilevante per l’attaccante argentino, che al momento non rischia di saltare il match contro il Barcellona di Champions League. Nel caso dovessero emergere nuove complicazioni, allora la società nerazzurra deciderà se effettuare o meno ulteriori esami. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Ore di apprensione in casaper lediMartinez, uscito dal campo ieri contro la Roma toccandosi il flessore. Il problema fisico non sembra essere rilevante per l’attaccante argentino, che al momento non rischia di saltare il match contro ildi Champions League. Nel caso dovessero emergere nuove complicazioni, allora la società nerazzurra deciderà se effettuare o meno ulteriori esami. SportFace.

