Il segreto di Luciano Spalletti (Di domenica 2 ottobre 2022) Ora il Napoli non può nascondersi, la squadra partenopea è tra le migliori in Italia. Sta ripagando il duro lavoro che Luciano Spalletti fa quotidianamente con la rosa a disposizione. Ma il segreto del mister toscano sta tutto nella mentalità, “Il corriere dello Sport” ha scritto che a Napoli “non c’è traccia di gente demotivata“, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Ora il Napoli non può nascondersi, la squadra partenopea è tra le migliori in Italia. Sta ripagando il duro lavoro chefa quotidianamente con la rosa a disposizione. Ma ildel mister toscano sta tutto nella mentalità, “Il corriere dello Sport” ha scritto che a Napoli “non c’è traccia di gente demotivata“, L'articolo

MarcoMa37011031 : @RoccoTodero magari prima di suggerire intolleranza studierei i comportamenti dei miei 'eroi'... - FranceskoPapa : Rompo il segreto della confessione: Luciano Nobili ha smadonnato per 24 ore consecutive #elezioni2022 - tordi_luciano : @AnnaRomanelli65 @fez983 @aldotorchiaro @ilriformista Ahhhh... Il segreto del fallimento di coso sarebbe tutto in 9… - tordi_luciano : @CarloCalenda Carlè cambia spacciatore, me dici come si fa a fare questi sondaggi se il voto (teoricamente) è segre… - ponzo_luciano : IL SEGRETO PER VINCERE LE ELEZIONI -