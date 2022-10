Il Papa | “Assurdo trovarsi davanti a minaccia atomica” Appello a Mosca e Kiev | “Putin fermi violenza Zelensky sia aperto alla pace”

(Di domenica 2 ottobre 2022) “Deploro vivamente la grave situazione creatasi negli ultimi giorni, con ulteriori azioni contrarie ai principi del diritto internazionale. Essa, infatti, aumenta il rischio di un’escalation nucleare, fino a far temere conseguenze incontrollabili e catastrofiche a livello mondiale”. È il forteper lain Ucraina cheFrancesco ha rivolto all’Angelus recitato con i fedeli presenti in piazza San Pietro. Bergoglio ha voluto dedicare a questo tema l’intera riflessione che precede la preghiera mariana, senza commentare il Vangelo domenicale come prassi consolidata. “L’andamento della guerra in Ucraina – ha spiegato il– e? diventato talmente grave, devastante e minaccioso, da suscitare grande preoccupazione. Per questo oggi vorrei dedicarvi l’intera riflessione prima dell’Angelus. Infatti, questa ...

