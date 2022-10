“GF Vip 7”: chi è Memhet, il misterioso fidanzato di Gegia (Di domenica 2 ottobre 2022) Nella puntata in prima serata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda giovedì scorso tra le altre cose si è parlato anche della love story della vippona Gegia che ha confessato di essere da qualche mese legata sentimentalmente a un ragazzo turco. La stessa concorrente, al secolo Francesca Carmela Antonaci, ha infatti raccontato della sua relazione con un certo Mehmet, suo attuale “compagno a distanza”. “Prima di conoscerlo ro sola da 11 anni” ha dichiarato la comica “l’ho conosciuto al bar dell’aeroporto di Istanbul, stavo parlando con la barista e non riuscivo a farmi capire. A un certo punto mi viene in aiuto questo ragazzo turco…”. Mehmet: tutto sul fidanzato di Gegia Secondo quanto ha raccontato Gegia, Mehmet ha 43 anni, lavora come operaio – e in particolare come saldatore – nei cantieri edili ed è nel bel mezzo ... Leggi su dilei (Di domenica 2 ottobre 2022) Nella puntata in prima serata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda giovedì scorso tra le altre cose si è parlato anche della love story della vipponache ha confessato di essere da qualche mese legata sentimentalmente a un ragazzo turco. La stessa concorrente, al secolo Francesca Carmela Antonaci, ha infatti raccontato della sua relazione con un certo Mehmet, suo attuale “compagno a distanza”. “Prima di conoscerlo ro sola da 11 anni” ha dichiarato la comica “l’ho conosciuto al bar dell’aeroporto di Istanbul, stavo parlando con la barista e non riuscivo a farmi capire. A un certo punto mi viene in aiuto questo ragazzo turco…”. Mehmet: tutto suldiSecondo quanto ha raccontato, Mehmet ha 43 anni, lavora come operaio – e in particolare come saldatore – nei cantieri edili ed è nel bel mezzo ...

