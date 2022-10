GF Vip 2022 | Gegia rischia di essere radiata dall’ordine degli psicologi

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 2 ottobre 2022) Nonostante sia psicologa,è stata una delle gieffine che nella Casa del GF Vip 7 più si sono accanite con Marco Bellavia. Non solo non ha colto la sua richiesta d’aiuto, ma l’ha anche definito “matto malato”. Di seguito, altre affermazioni di: “Non c’ho voglia adesso di farti da psicologa ho fame, non me ne frega niente di sapere che hai avuto. Marco, stai zitto oggi, stai zitto! Ti dò un consiglio da amica e psicologa, poi fai come ti pare. Non dare spiegazioni del tuo comportamento perché peggiori le cose perché non lo sai fare”. Sul fatto è intervenuta l’ex gieffina Veronica Satti, che in passato ha ammesso di soffrire di disturbi borderline. “Io e altre persone che fanno divulgazione sulla salute mentale stiamo facendo un esposto all’ordine deontologico regione Lazio per radiarla dall’albo” ha dichiarato a proposito di ...