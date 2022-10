Firenze: esplosione in un edificio per fuga di gas. Evacuati gli appartamenti (Di domenica 2 ottobre 2022) A seguito della fuga di gas, è avvenuta un'esplosione che ha causato il crollo dei muri interni di suddivisione. Non risultano persone ferite. L'edificio è stato dichiarato inagibile L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 2 ottobre 2022) A seguito delladi gas, è avvenuta un'che ha causato il crollo dei muri interni di suddivisione. Non risultano persone ferite. L'è stato dichiarato inagibile L'articolo proviene daPost.

