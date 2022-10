**FdI: Rula Jebreal, 'dopo minaccia querela Meloni, dai media assalto razzista e misogino'** (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Il giorno dopo che Meloni ha minacciato di farmi causa per un tweet, i media hanno lanciato un assalto razzista, islamofobo e misogino". Lo scrive su Twitter Rula Jebreal. "I facilitatori della coalizione di estrema destra sono forze moderate, che hanno normalizzato una coalizione essenzialmente xenofoba, razzista e autoritaria", incalza la giornalista. "Incitamento sfacciato", conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Il giornochehato di farmi causa per un tweet, ihanno lanciato un, islamofobo e". Lo scrive su Twitter. "I facilitatori della coalizione di estrema destra sono forze moderate, che hanno normalizzato una coalizione essenzialmente xenofoba,e autoritaria", incalza la giornalista. "Incitamento sfacciato", conclude.

