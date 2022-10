F1 Singapore, gli orari: oggi la gara, quando e dove vederla in tv (Sky, Now e Tv8) (Di domenica 2 ottobre 2022) La chance per la Ferrari di rimandare di un po’ la festa Red Bull e di interrompere il dominio di Max Verstappen: sul circuito cittadino di Singapore Charles Leclerc scatta davanti a tutti e vuole riassaporare il gusto della vittoria, non per qualche velleità di recupero, ma almeno per dare un senso diverso a questo finale di stagione. L’olandese scatta più indietro, ottavo, ma resta il pericolo numero uno: più del compagno Perez che è in prima fila, più di Lewis Hamilton, rinato e in terza posizione in griglia. orari e tv – Domenica 2 ottobre Il gran premio scatta alle ore 14: è come sempre visibile in diretta su Sky, canali Sky Sport F1, Sky Sport 1 e in streaming su SkyGo e Now. In chiaro, invece, sarà possibile vedere la gara in differita su Tv8 alle ore 18. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) La chance per la Ferrari di rimandare di un po’ la festa Red Bull e di interrompere il dominio di Max Verstappen: sul circuito cittadino diCharles Leclerc scatta davanti a tutti e vuole riassaporare il gusto della vittoria, non per qualche velleità di recupero, ma almeno per dare un senso diverso a questo finale di stagione. L’olandese scatta più indietro, ottavo, ma resta il pericolo numero uno: più del compagno Perez che è in prima fila, più di Lewis Hamilton, rinato e in terza posizione in griglia.e tv – Domenica 2 ottobre Il gran premio scatta alle ore 14: è come sempre visibile in diretta su Sky, canali Sky Sport F1, Sky Sport 1 e in streaming su SkyGo e Now. In chiaro, invece, sarà possibile vedere lain differita su Tv8 alle ore 18. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

