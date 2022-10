Atalanta – Fiorentina … storie di ex

Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 2 ottobre 2022) Gli ex di, una delle partite del cuore di Emiliano Mondonico, andrà in scena qualche giorno dopo una mostra dedicata al ‘Mondo’ e organizzata a Valfenera (provincia di Asti) da un club granata locale. Nella Viola che nel 1940 vinse il suo primo trofeo vi era Carlo Piccardi, il quale chiuse la carriera nel club orobico. Di quella squadra gigliata che nel ’61 festeggiò anche la Coppa delle Coppe vi erano Dino Da Costa e Luigi Milan, altri doppi ex: come Rino Marchesi, che sessantadue anni fa si trasferiva a Campo Di Marte dopo tre stagioni nella Dea. Ferruccio Valcareggi allenòin due periodi diversi. Nel ’68 Giancarlo Danova veniva prelavato dalla Viola dopo tre campionati a Bergamo. Nel 1988 Renzo Contratto andava ad ...