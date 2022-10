Apocalisse al GF VIP | “Nomination d’ufficio”: Signorini sotto shock, è il momento più basso della storia (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo la notizia schock dell’abbandono di Marco Bellavia sulla casa del GF Vip stanno per abbattersi provvedimenti durissimi. Provvedimenti urgenti al GF Vip – Screenshot MediasetNelle scorse ore uno tsunami si è abbattuto sul GF Vip, ovvero la notizia ufficiale dell’abbandono di Marco Bellavia. Ma altri provvedimenti urgenti si abbatteranno sulla Casa di Cinecittà. Il caso Bellavia ha fatto scalpore. Il concorrente, una volta che ha varcato la porta rossa, è salito subito agli onori della cronaca per i suoi comportamenti inizialmente incomprensibili, che poi hanno trovato spiegazione quando lo stesso concorrente ha confessato di avere problemi di salute mentale. Gran parte dei vipponi ha preso a trattarlo malamente, alcuni esagerando. Ginevra Lamborghini è arrivata ad accusarlo di molestie. Ma adesso, per molti di quelli che lo hanno bullizzato, ... Leggi su ck12 (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo la notizia schock dell’abbandono di Marco Bellavia sulla casa del GF Vip stanno per abbattersi provvedimenti durissimi. Provvedimenti urgenti al GF Vip – Screenshot MediasetNelle scorse ore uno tsunami si è abbattuto sul GF Vip, ovvero la notizia ufficiale dell’abbandono di Marco Bellavia. Ma altri provvedimenti urgenti si abbatteranno sulla Casa di Cinecittà. Il caso Bellavia ha fatto scalpore. Il concorrente, una volta che ha varcato la porta rossa, è salito subito agli onoricronaca per i suoi comportamenti inizialmente incomprensibili, che poi hanno trovato spiegazione quando lo stesso concorrente ha confessato di avere problemi di salute mentale. Gran parte dei vipponi ha preso a trattarlo malamente, alcuni esagerando. Ginevra Lamborghini è arrivata ad accusarlo di molestie. Ma adesso, per molti di quelli che lo hanno bullizzato, ...

